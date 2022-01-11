В Брянске в ДТП 60-летний водитель сломал ключицу

В Брянске в ДТП на улице Калинина 60-летний водитель "Рено Логан" сломал ключицу. Аватоавария случилась около восьми часов вечера в понедельник, 10 января. На дороге столкнулись две легковушки.

Водитель "Рено" стал разворачиваться с крайнего правого ряда в сторону улицы Горького, сообщают в УГИБДД по Брянской области. В это время в левом ряду от улицы Горького до улицы Фокина ехала 43-летняя автомобилистка на "Фольксвагене Тигуан". Машины столкнулись.

Травмы получил водитель "Рено". Его отпустили домой, назначив лечение.