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Происшествия11 января 2022 7:24

В Брянске в ДТП 60-летний водитель сломал ключицу

Пострадавшего отпустили лечиться дома
Марина АНТОНОВА
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В Брянске в ДТП на улице Калинина 60-летний водитель "Рено Логан" сломал ключицу. Аватоавария случилась около восьми часов вечера в понедельник, 10 января. На дороге столкнулись две легковушки.

Водитель "Рено" стал разворачиваться с крайнего правого ряда в сторону улицы Горького, сообщают в УГИБДД по Брянской области. В это время в левом ряду от улицы Горького до улицы Фокина ехала 43-летняя автомобилистка на "Фольксвагене Тигуан". Машины столкнулись.

Травмы получил водитель "Рено". Его отпустили домой, назначив лечение.