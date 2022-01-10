Новый год: не нужен мусор у ворот!

Фото: АО "Чистая планета".

Районы Брянской области постепенно переходят с бестарного способа сбора отходов на тарный. Нововведения вступили в силу с 1 января.

Это необходимо не только для приведения правоотношений в сфере обращения с ТКО в соответствие с Постановлениями Правительства РФ №1156 и №1039, но и для формирования культуры обращения с отходами. Одними из первых позитивные изменения коснулись Дятьковского района, где до сих пор на значительной территории применялся бестарный способ сбора - подворовой.

При подворовом способе сбора ТКО мусоровоз вынужден проезжать всю улицу и забирать мусор в пакетах почти у каждого дома. Но такой способ сбора давно устарел. Он не экологичен и нередко вызывал нарекания у местных жителей – то ветер мусор по улице разносит, то собаки пакеты разорвут. В соответствии с действующим законодательством, органы местного самоуправления обязаны организовать места накопления или определить точки сбора отходов, чтобы максимально реализовать право граждан на благоприятную окружающую среду.

- Подворовой способ сбора скапливающихся отходов никакими нормативными актами не регламентирован и вызывает нарекания как со стороны самих граждан, так и со стороны транспортных компаний, осуществляющих вывоз ТКО, как как на улицах небольших населенных пунктов часто отсутствует асфальтовое покрытие и нет места для разворота крупной техники. Как следствие, в осенне-зимний период от мусоровозов и других тяжелых машин образуется колея, делающая затруднительным или невозможным маневрирование любых автомобилей. Водители транспортных компаний –перевозчиков отходов часто жалуются регоператору на невозможность проезда по той или иной улице, чтобы забрать пакеты с мусором. Случается, что не только повреждается мусоровоз, но и имущество граждан, например, легковые автомобили или заборы. При точечном способе сборе органы местного самоуправления определяют так называемые точки сбора, куда жители близрасположенных домов в согласованное время

складывают пакеты с мусором, откуда их забирает мусоровоз. Проезд к таким точкам сбора должен быть беспрепятственным. Однако, как показывает практика, даже такие точки сбора отходов в районах Брянской области часто не определены и не внесены в транспортную карту – жители выносят из дома пакеты с мусором и оставляют там, где им хочется. Но с 1 января этого года ситуация начала меняться. Так, например, в городе Дятьково некоторые улицы уже с 1 января переведены с бестарного способа сбора отходов на тарный. Местные жители должны быть проинформированы о нововведениях и адресах контейнерных площадок и мест сбора, куда теперь они должны выносить отходы, через уличкомов. Переход на тарный сбор согласован с администрацией города Дятьково, - рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.