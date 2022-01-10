В Брянске на новогодних каникулах поймали 21 безмасочника

В Брянске с 31 декабря по 9 января поймали 21 безмасочника. Межведомственная комиссия обследовала магазины, кафе, салоны красоты, торговые центры, сообщают в мэрии.

- Всего обследовали 143 предприятия, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - На продавцов составили 16 протоколов, на покупателей – пять.

В понедельник, 10 января, выявили троих нарушителей масочного режима. На каждого составили протокол.

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