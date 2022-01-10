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Общество10 января 2022 14:09

Брянским детям-сиротам на покупку квартир выделят больше 50 миллионов рублей

За последние пять новым жильем в городе обеспечили 160 человек
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянским детям-сиротам в 2022 году на покупку квартир выделят 51,9 миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На эти цели в прошлом году направили 50,3 миллиона рублей. Ключи от благоустроенных квартир получили 33 человека. Это стало возможным в рамках реализации государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области».

Напомним, в Брянске за последние пять новым жильем в городе обеспечили 160 сирот. Работу в этом направлении продолжают.

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