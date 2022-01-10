Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянске полицейские задержали наркосбытчика из Оренбурга. Он снимал квартиру в Володарском районе в одном из домов на улице Фосфоритной. Следы употребления наркотиков обнаружили местные жители и пожаловались в полицию. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Полицейские установили личность ранее судимого 29 – летнего жителя Оренбурга. В съемной квартире мужчины нашли и изъяли 150 граммов синтетических наркотиков, электронные весы, упаковочные материалы, а также иные предметы, свидетельствующие о причастности задержанного к незаконному обороту наркотических средств.

По версии следствия, злоумышленник длительное время разъезжал по стране из региона в регион.

- На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере», - говорят в правоохранительном ведомстве. – Сейчас его заключили под стражу. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

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