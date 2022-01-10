Брянского блогера Михаила Густилова покажут на шоу телеканала СТС

Фото: телеканал "СТС".

Брянский блогер Михаил Густилов станет участником шоу «Не дрогни!» на телеканале СТС. Программа с ведущими Михаилом Галустяном, Валей Карнавал и Артуром Бабичем выйдет в эфир в понедельник в 20.00.

По правилам шоу, участники со всей России демонстрируют сильный характер и выдержку. Они стремятся заполучить кубок победителя и статус невозмутимого героя. Ведущие выбирают в каждом из четырех испытаний по одному подопечному. Задача участников – не дрогнуть, даже если страшно.

Михаил Гуслистов популярный тиктокер в Брянске. У него аудитория почти в два миллиона. Он закончил лицей №1. Сейчас - студент Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева.

Возрастное ограничение - 6+

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