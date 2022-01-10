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Общество10 января 2022 12:05

На Брянщине за новогодние праздники выявили 450 нарушений

Росгвардейцы задержали 35 человек
Надежда ПЕТРУНИНА
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На Брянщине за новогодние праздники выявили 450 нарушений. По сигналу «тревога» сотрудники Росгвардии выезжали 56 раз.

С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года задержали 35 граждан, пять человек – по подозрению в совершении преступления. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Рогвардии по Брянской области.

В новогодние праздники росгвардейцы дежурили круглосуточно. Они обеспечивали общественный порядок на маршрутах патрулирования. Им удалось не допустить краж с охраняемых объектов.

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