Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянской области на борьбу со снегом вышли 226 спецмашин. За сутки от последствий снегопада очистили 7,1 тысячи километров дорог и 2,05 тысячи километров обочин. Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Пескораспределительные машины посыпали 1,8 километра дорог, израсходовали 2,3 тысячи тонн смеси. Спецтехника чистила дороги в несколько подходов.

- Техника работала всю ночь, -говорят в управлении автодорог. - Сейчас на автодорогах региона также работает специализированная дорожная техника. Вся техника оборудована системой световой сигнализации в условиях ограниченной видимости, радиостанциями и датчиками ГЛОНАСС. Дорожно-транспортных происшествий по вине дорожных служб не произошло.

Водителей просят учитывать погодные условия при планировании поездки на личных автомобилях.

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