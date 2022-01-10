Брянец на охоте случайно застрелил знакомого

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Житель брянских Клинцов на охоте случайно застрелили знакомого из ружья. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием установили, что ночью 27 сентября 2020 года 49-летний мужчина был со своим знакомым на охоте в лесном массиве около села Коржовка-Голубовка. Он пренебрег правилами безопасности при обращении с охотничьим ружьем. При падении охотник случайно нажал на спуск и выстрелили в приятеля.

От полученных ран потерпевший умер на месте.

- Расследование уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности» завершили, - говорят в Следственном комитете. - Материалы передали в суд для рассмотрения.

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