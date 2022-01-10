Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 января 2022 7:35

В Навлинсклм районе при столкновении грейдера и легковушки ранена 30-летняя пассажирка

Водитель не соблюдал дистанцию на трассе
Марина АНТОНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В ДТП в Навлинском районе травмы получила 30-летняя пассажирка "Тойоты Королла". На трассе столкнулись легковушка и автогрейдер.

Автоавария произошла около четырех часов дня в воскресенье, 9 января, на 402-м километре дороги М-3 "Украина", сообщают в УГИБДД по Брянской области. 27-летний водитель иномарки ехал в сторону Севска. Он не соблюдал дистанцию и врезался в грейдер, за рулем которого был 55-летний автомобилист.

У пассажирки диагностировали сочетанную травму, переломы позвонка и ребра. Пострадавшую женщину госпитализировали.