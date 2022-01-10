В Навлинсклм районе при столкновении грейдера и легковушки ранена 30-летняя пассажирка

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В ДТП в Навлинском районе травмы получила 30-летняя пассажирка "Тойоты Королла". На трассе столкнулись легковушка и автогрейдер.

Автоавария произошла около четырех часов дня в воскресенье, 9 января, на 402-м километре дороги М-3 "Украина", сообщают в УГИБДД по Брянской области. 27-летний водитель иномарки ехал в сторону Севска. Он не соблюдал дистанцию и врезался в грейдер, за рулем которого был 55-летний автомобилист.

У пассажирки диагностировали сочетанную травму, переломы позвонка и ребра. Пострадавшую женщину госпитализировали.