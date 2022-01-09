В Новозыбкове поймали 14-летнего подростка за рулем мопеда

В брянском городе Новозыбков автоинспекторы остановили 14-летнего подростка за рулем мопеда. Это случилось в субботу, 8 января, около десяти часов вечера у дома №33 на улице Полевой, сообщают в Новозыбковском межмуниципальном отделе полиции.

У школьника не было водительских прав. Он управлял транспортом без мотошлема.

О нарушении сообщат в отдел ПДН, где могут привлечь к административной ответственности родителей подростка за ненадлежащее исполнение обязанностей.

- Ваши дети, управляя транспортным средством, подвергают свою и жизнь других участников дорожного движения опасности! - говорят в полиции. - Исключите возможность доступа детей к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретите управление транспортными средствами без соответствующего на то права и навыков вождения.