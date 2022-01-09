В ДТП на улице Советской в Брянске пострадал 17-летний пассажир

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске в ДТП на улице Советской пострадал 17-летний пассажир иномарки. Автоавария случилась около половины двенадцатого утра в субботу, 8 января. На дороге столкнулись две машины, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

66-летний водитель "Лады Гранта" ехал в среднем ряду. Он стал поворачивать налево и по касательной столкнулся с автомобилем "Хендай Солярис", за рулем которого был 35-летний водитель. Он двигался со стороны улицы Тарджиманова в сторону улицы Крахмалева в среднем ряду. После столкновения иномарку отбросило на дорожное ограждение.

Пострадавший подросток ехал в иномарке. У него диагностировали ушибы лопатки и колена. Медики осмотрели пострадавшего и отпустили его домой с назначением лечения.