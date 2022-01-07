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Общество7 января 2022 14:27

В Брянске в Ледовом дворце с родителей потребовали входные билеты

Горожанка опубликовала фото объявления в соцсети
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: Ирина Овчинникова, vk.com.

Фото: Ирина Овчинникова, vk.com.

В Брянске в Ледовом дворце с родителей потребовали входные билеты. Они их должны покупать, чтобы смотреть, как катается их ребенок. Об этом сообщила жительница Брянска в соцсети в одной из групп.

Женщина опубликовала также фото и объявление, которое висит на входе Ледового дворца спортклуба «Брянск». Родителей это возмутило. Выходит, что заплатив за ребенка 100 рублей за час катания, они еще должны купить билеты, чтобы смотреть за своими детьми.

- Чтобы посмотреть, как мой маленький ребенок будет кататься, мне надо купить билет! - возмущается автор поста.

Пользователи поддерживают возмущение женщины.

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