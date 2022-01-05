В Брянске возвели стены новой школы на улице Романа Брянского

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске почти возвели стены новой школы в четвертом микрорайоне. Строительные работы не останавливаются в новогодние праздники, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Рабочие завершают монтаж плит перекрытия. Параллельно в здании обустраивают системы водоснабжения, отопления, вентиляции. Инженерные системы монтируют и снаружи.

Подрядчик выполняет остекление здания, обустраивает крышу.

Новая школа обеспечит местами 1300 ребят микрорайона.