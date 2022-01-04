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Происшествия4 января 2022 7:43

Жительницу Почепского района убило работающим комбайном при выкопке картофеля

Виновника будут судить за причинение смерти по неосторожности
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Жительницу Почепского района убило вращающимся карданным валом картофелеуборочного комбайна. Трагедия случилась 31 октября прошлого года в почепской деревне Козорезовка, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

53-летний житель Почепа днем копал картофель с помощью комбайна. Он привлек на работу местных жителей. Одна женщина приблизилась к технике. Карданный вал боне имел защитных ограждений и кожухов. Женщину вовлекло на вращающийся механизм. Она получила травмы, которые были несовместимы с жизнью.

Следователи уже завершили расследовать уголовное дело. Брянца будут судить по статье "Причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей".