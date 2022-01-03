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Общество3 января 2022 12:18

В Брянском районе в 2021 году отремонтировали магистраль

Работы провели по национальному проекту «Безопасные качественные дороги»
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянской области в 2021 году отремонтировали дорогу в Брянск-Смоленск-Теменичи в Брянском районе. Работы провели по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

На участке ремонта уложили два слоя асфальтобетонного покрытия, перед этим убрали отслужившие свой срок дорожные плиты, провели выравнивание песком, отсыпали щебеночное основание.

Также отремонтировали водопропускные трубы и остановочные площадки, установили новые автопавильоны и дорожные знаки, сделали съезды.

На обустроенных пешеходных переходах установили автономное освещение. Построили тротуары. На дороге нанесли разметку из долговечных материалов.

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