Брянские медицинские организации укомплектованы врачами на 90 процентов. Этого достигли благодаря работающим программам в регионе, например, «Земский доктор». А также подпрограмме, которая обеспечивает жильем врачей из государственных медицинских учреждений. К примеру, с 2018 по 2020 год для этой цели купили 251 квартиру.

Кроме того, в Брянской области для увеличения кадрового потенциала студентов отправляют на обучение в медицинские вузы, чтобы потом они вернулись работать в брянские учреждения. Такую возможность дает региональный департамент здравоохранения.

Также на Брянщине модернизируют первичное звено здравоохранения. Об этом сообщила вице-премьер правительства Татьяна Голикова. За текущий год на работы по капитальному ремонту 65 ФАПов выделили 108,75 миллиона рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»