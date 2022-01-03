Фото: Юлия ЕРМАКОВА.

В Брянске работает фотовыставка «Новогодняя открытка». Открыл ее 28 декабря фотоклуб «Брянска улица» в выставочном зале на бульваре Гагарина. Об этом сообщает «Брянская учительская газета».

Экспозицию посвятили Новому году. На ней представили фотооткрытки с надписями «PF». Жанр ПФ-ок – веселые и забавные кадры с остроумными названиями.

Фотографы разных стран дарят друг другу, своим друзьям и знакомым фотографии с надписью «PF».

Эти две буквы имеют много вариантов расшифровки. Самые известные -«Po Felicita», что в переводе с итальянского означает «на счастье», и французский вариант «Pour Feliciter» - «чтобы поздравить».

Экспозиция будет работать до 20 января.

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