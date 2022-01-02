В Брянской области в первый день Нового года поймали 25 пьяных водителей

Фото: УГИБДД УМВД РОссии по Брянской области.

В Брянской области в первый день Нового года автоинспекторы поймали 25 пьяных водителей. Из них трое уже повторно попались пьяными за рулем. Им грозит уголовная ответственность, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Инспекторы ГИБДД просят о пьяных автомобилистах сообщать ближайшему наряду ДПС, либо по телефонам: 8(4832) 74-36-84 (Брянская область), 8(4832) 74-71-02 (г. Брянск).

Также жителей региона просят соблюдать правила дорожного движения.