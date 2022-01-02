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Общество2 января 2022 9:08

Брянец в пьяной ссоре до смерти избил мать

Подозреваемого заключили под стражу
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Мглинском районе местный житель до смерти избил мать. По подозрению в преступлении задержали 27-летнего местного жителя. Завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, около полуночи 30 декабря молодой человек пьяный находился в доме своей матери на улице заречной в селе Симонтовка. Они поссорились. Подозреваемый несколько раз ударил женщину ногами по голове и в область груди. Причиненные травмы оказались для матери смертельными.

- Следователями проведен осмотр места происшествия, зафиксированы и изъяты следы совершения преступления, назначены необходимые судебные экспертизы, - говорят в Следственном комитете. -Подозреваемому предъявлено обвинение, а по ходатайству следственного органа судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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