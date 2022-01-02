В брянском Новозыбкове 17-летний парень на машине врезался в дерево

Фото: МО МВД «Новозыбковский».

В брянском Новозыбкове несовершеннолетний водитель на автомобиле врезался в дерево. ДТП произошло около шести часов утра на улице Площадь Советская, сообщают в МО МВД «Новозыбковский».

По предварительной информации, 17-лентий парень на автомобиле «Лада Гранта» без прав ехал со стороны улицы Красногвардейской в сторону улицы Наримановской. Он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. Водителя госпитализировали с различными травмами.

Установили, что 17-летний автомобилист без разрешения взял ключи, которые лежали в свободном доступе и поехал кататься на дедушкиной машине.

Проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения он отказался. На него составили протоколы.

- В ходе опроса выяснилось, что алкоголь несовершеннолетний употребил совместно с дедушкой, в отношении которого сотрудниками полиции составлен административный материал, - говорят в МО МВД «Новозыбковский». - автомобиль отправили на штрафстоянку.

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