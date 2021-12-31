В Брянской области за сутки от коронавируса умерли 19 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 2896 пациентов, сообщают 31 декабря в региональном оперативном штабе.

За истекшие 24 часа ковид-19 диагностировали у 194 человек. Сумели побороть инфекцию 319 брянцев. Медики выполнили 3416 исследований на коронавирус.

Всего с начала пандемии ковид-19 диагностировали у 96460 человек. Среди них 122 иногородних. Выздоровело 92196 человек. Общее число ПЦР-тестов составляет 1252436.

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