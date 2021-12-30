Регоператор к работе в новогодние праздники готов!

Фото: АО "Чистая планета".

Брянцы говорятся к празднованию Нового года, а «Чистая планета» к работе в усиленном режиме.

Традиционно в новогодние праздники на контейнерных площадках в несколько раз увеличивается объем отходов. В основном это упаковка от товаров, подарков и напитков. Поэтому для сотрудников регионального оператора по обращению с ТКО и компаний-перевозчиков праздничные дни самые напряженные.

- Мы обязаны заботиться о чистоте вокруг 365 дней в году, поэтому диспетчерская служба АО «Чистая планета» будет работать даже тогда, когда все будут отдыхать, чтобы контролировать работу транспортных компаний и обеспечить своевременный вывоз отходов. – Все мусоровозы оснащены системой ГЛОНАСС, и отходы вывозятся по графику, но в связи с увеличением количества отходов в праздничные дни, мы просим жителей области, если будут переполнены контейнеры или график вывоза отходов будет нарушен, сообщить об этом региональному оператору, позвонив по телефону нашей диспетчерской службы и мы сделаем все, чтобы проблема была решена в кротчайший срок, - рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Телефон «горячей линии» диспетчерской службы АО «Чистая планета»: 8(4832) 606-444, доб.149 (г. Брянск), доб. 148 (Брянская обл.)