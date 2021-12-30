В Брянске в 2022 году отремонтируют улицы Медведева, Димитрова и Пушкина

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в 2022 году завершат ремонт улиц Медведева, Димитрова и Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

На следующий год на последних двух объектах перенесли укладку верхнего слоя асфальта из-за прогнозируемой просадки грунта над траншеями с трубами ливневки.

Также в следующем году начнут строить дороги по улицам Ильи Иванова, Счастливой и Визнюка. Кроме того приступят к возведению дороги от Карачижской до Калинина.

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