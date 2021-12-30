Новогоднее поздравление и.о. директора ФГБУ «Брянская МВЛ» Елены Соколовой

Уважаемы коллеги!

От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым годом!

Это один из самых любимых праздников. По традиции все встречают его с семьей, в кругу родных и самых близких людей. У нас появляется возможность сказать им, как мы ими дорожим. Пожелать мира, добра, любви и благополучия. Поделиться с родными теплом и надеждой на то, что следующий год будет счастливым.

Человеку свойственно верить в лучшее. Новый год дарит ощущение волшебства, ожидания какого-то чуда. Пусть оно обязательно произойдет! Пусть новогодние праздники принесут Вам много светлых, радостных минут, а 2022 год станет годом перемен к лучшему!

От всего сердца желаю Вам исполнения желаний, внутренней гармонии, семейного тепла, крепкого здоровья, оптимизма, успехов, удачи и радости!

С Новым годом! С новым счастьем!

С уважением, и.о. директора ФГБУ «Брянская МВЛ» Е.И. Соколова.