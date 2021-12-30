В Брянской области осудят бывшую главу администрации Выгоничского района. Об этом сообщают в пресс-службе Су СКР по Брянской области.

Предварительным следствием установили, что занимая должность главы районной администрации региона в октябре 2018 года в рамках реализации государственной программы по обеспечению населения чистой питьевой водой заключила контракт с коммерческой организацией о строительстве за счет средств регионального и муниципального бюджета водозаборного узла и водопроводной сети в деревне Орменка Выгоничского района Брянской области со сроком исполнения до 30 ноября 2018 года.

Подрядчик работы на данном объекте в срок не выполнил. Но несмотря на это обвиняемая подписала предоставленные коммерческой организацией акты о приемке выполненных работ, на основании которых последнему перечислили положенные договором бюджетные денежные средства на общую сумму больше 4 миллионов 950 тысяч рублей.

Преступление выявили оперативные сотрудники УМВД России по Брянской области.

- В настоящее время расследование завершено, а материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, - говорят в Следственном комитете

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