В Брянском районе осудили наркозакладчика

В Брянском районе наркозакладчика отправили на восемь лет в колонию строгого режима. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 29-летний житель Смоленска дистанционно договорился о сбыте наркотиков. Бесконтактно он приобретал наркотическое вещество PVP. Затем он его расфасовывал на мелкие партии в виде «закладок» в Бежицком и Брянском районах. Но шесть грамм изъяли.

Довести задуманное злоумышленник не смог. Его задержали правоохранители, а наркотики больше

- Приговор суда в законную силу не вступил, - говорят в правоохранительном ведомстве.

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