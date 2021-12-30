В ВТБ Капитал Инвестиции в 2021г не было случаев вывода средств с брокерских счетов мошенниками

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В ВТБ Капитал Инвестиции в 2021г не было ни одного случая вывода денежных средств с брокерского счета на счет мошенников без участия клиента. Это свидетельствует о высокой степени защиты мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции и брокерских счетов.

ВТБ Мои Инвестиции постоянно работает над повышением уровня безопасности. Ежеквартально приложение проверяется по списку возможных уязвимостей из международного рейтинга по тестированию безопасности OWASP TOP 10. Также каждое обновление ВТБ Мои Инвестиции проходит отдельную проверку на безопасность.

«Надежность для нас - ключевой приоритет в работе. Это касается как безопасности, сохранности инвестиций наших клиентов, так и отсутствия сбоев в работе торговых систем ВТБ Капитал Инвестиции. Мы стремимся сделать все, чтобы у розничных инвесторов был доступ к своим инвестициям в один клик, и они в любое время могли мониторить свой портфель и легко, просто и безопасно реализовывать инвестиционные решения», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

Пользователи ВТБ Мои Инвестиции могут не боятся за сохранность своего пароля для входа: при входе в аккаунт пароль автоматически маскируется, а приложение не дает возможность сделать скриншот экрана со вводом пароля или включить запись экрана. В ближайшее время планируется организация двухфакторной аутентификации пользователей мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции. В последней версии приложения у пользователей появилась возможность управлять своими сессиями с разных устройств. Теперь можно посмотреть, с каких устройств совершались входы в аккаунт, а также закрыть ненужные сессии и тут же сменить пароль.

Для того, чтобы все новейшие системы защиты работали, пользователям необходимо своевременно обновлять мобильное приложение. Эксперты ВТБ Капитал Инвестиции также напоминают несколько простых правил, которые помогут значительно повысить безопасность любого мобильного приложения.

Во-первых, пароли от приложений должны быть сложными. Безопасный пароль должен содержать заглавные и строчные буквы английского алфавита, цифры и специальные символы. Приложение ВТБ Мои Инвестиции не позволяет ошибочно вводить пароль много раз, поэтому если пароль сложный – мошенники не смогут его взломать.

Кроме того, в настройках ВТБ Мои Инвестиции можно установить время, через которое приложение потребует заново ввести пароль или войти с помощью биометрии. Это функция включается, если вы свернули окно и не пользуетесь приложением какое-то время. Это поможет защитить данные, если вы оставили смартфон включенным, или он попал в руки к чужому человеку.

Во-вторых, желательно включить ПИН-код на сим-карту. Если мошенники найдут потерянную сим-карту или сделают дубликат, то смогут получить доступ к паролям и другим данным. Чтобы такого не произошло, заранее настройте доступ к телефону по ПИН-коду. Тогда мошенники не смогут включить другой телефон с вашей сим-картой или дубликатом.

Если вы потеряли сим-карту, или ее украли, сразу же свяжитесь с сотовым оператором. Чем быстрее ее заблокируют, тем лучше. Вы можете сделать это и самостоятельно в личном кабинете на сайте или в приложении оператора, если помните логин и пароль.

Также следует поставить пароль на смартфон. Если он будет утерян, злоумышленники не смогут получить доступ к данным. Если модель смартфона позволяет, следует настроить вход по отпечатку пальца или лицу для надежности. Однако посторонние могут прочитать данные из push-уведомлений, даже если экран заблокирован. Чтобы такого не случилось, следует скрыть уведомления, которые приходят на заблокированный экран. Это можно сделать в настройках устройства.

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