Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске откроют здание нового корпуса городской больницы №4. Строительство объекта вели 12 лет. И в этом году его завершили, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. изначально здание будут использовать в качестве временного госпиталя для лечения больных коронавирусной инфекцией.

В новом корпусе есть отделения разместили отделения челюстно-лицевой хирургии, оперативной гинекологии и реанимации, а также просторный операционный блок. С основным корпусом здание соединяет отапливаемый переходом.

- Это действительно очень хороший корпус, – говорит главный врач больницы Светлана Хандожко. – Палаты – одноместные, двухместные, четырехместные. В каждой есть санузел. Мебель – новая, комфортная, соответствующая всем современным требованиям

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