В Брянской области за сутки от коронавируса умерли 15 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 2879 пациентов, сообщают в региональном оперативном штабе 30 декабря.

За истекшие 24 часа коронавирусом заболели 196 человек. Сумели побороть болезнью 235 брянцев. Медики выполнили 3744 исследования на выявление инфекции.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирус диагностировали у 96266 человек. Среди них 122 иногородних пациента. Выздоровели 91877человек. Общее число ПЦР-тестов составляет 1249020.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»