На Брянщине ПЦР-тест действует 48 часов

В Брянской области срок действия ПЦР-теста теперь составляет не больше 48 часов со дня проведения исследования. Раньше – 72 часа, сообщают в региональном оперативном штабе 30 декабря.

В местах, где раньше требовали у посетителей QR-код, сертификат или справку о вакцинации, о перенесенном коронавирусе, или ПЦР-тест, теперь можно предъявлять сертификат (справку) о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Кстати, по данным оперативного штаба на 30 декабря, за сутки в регионе провели 3744 исследования. Общее число ПЦР-тестов составляет 1249020.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»