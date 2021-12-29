В брянском Новозыбкове открыли новый Ледовый дворец

В брянском городе Новозыбков 29 декабря открыли новый Ледовый дворец. Его начали строить еще в 2019 году. На спортивный объект выделили 200 миллионов рублей из бюджета, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

- Ледовый дворец в Новозыбкове появился благодаря инициативе самих жителей, - говорят в правительстве. - Хоккей - один из самых любимых видов спорта в городе. Взрослые и детские команды Новозыбкова — неоднократные победители областных чемпионатов.е Ежегодно здесь заливают 14 кортов, проводятся турниры и соревнования.

На автобус для местной хоккейной команды выделили два миллиона рублей. На инвентарь и экипировку - пять миллионов рублей.

В день открытия Хоккейный клуб "Новозыбков" сыграл товарищеский матч с командой правительства Брянской области с капитаном Александром Богомазом. Победу одержали новозыбковцы.