Брянец отправился в лес за елочкой и попал под уголовную ответственность

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянском районе полицейские остановили 31-летнего жителя областного центра. Мужчина нес полутораметровую ель. По его словам, ее он срубил в лесу. А вот разрешение на это предъявить стражам порядка не смог. На него завели уголовное дело, сообщают в пресс-службе УМВД россии по Брянской области.

На протяжении двух недель в межведомственной операции «Новогодняя ель» задействованы больше 800 полицейских.

Уже провели больше 350 рейдов и выявили 61 административное правонарушение. В их числе - осуществление предпринимательской деятельности без лицензии и транспортировка древесины без оформленного в установленном лесным законодательством порядке сопроводительного документа, а также незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев и кустарников.

Кроме того, раскрыли три преступления, связанных с незаконной рубкой лесных насаждений. Из незаконного оборота изъяли 97 хвойных деревьев.

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