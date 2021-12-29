Тепловоз БМЗ будет работать на Качарском карьере в Казахстане

Фото: БМЗ.

Брянск, 29 декабря 2021 г Магистральный грузовой тепловоз 2ТЭ25КМ производства Брянского машиностроительного завода (БМЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») отправлен в Республику Казахстан.

Договор на поставку тепловоза был подписан в июле текущего года. Локомотив поступает в парк АО «Качары руда». Это подразделение Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного производственного объединения, крупнейшего казахстанского предприятия по добыче и обогащению железных руд (входит в состав Eurasian Resources Group (ERG), работающее на Качарском железнорудном карьере, который расположен в Костанайской области Казахстана.

В парке ERG это уже третий локомотив ТМХ. Первые два были направлены в Казахстан в декабре 2018 и 2019 года и работают на Соколово-Сарбайском горно-обогатительном комбинате, а также на угольных месторождениях АО «Шурбаколь Комир».

2ТЭ25КМ – это магистральный грузовой двухсекционный тепловоз с электрической передачей переменно-постоянного тока. Такие локомотивы широко эксплуатируются не только на сети ОАО «РЖД», но и в парке частных компаний – СУЭКа, БалтТрансСервиса, Норникеля. Тепловозы 2ТЭ25КМ поставляются также в Монголию, для работы на Улан-Баторской железной дороге, в Казахстан, Узбекистан, Туркменистан.

Тепловозы 2ТЭ25КМ пользуются спросом у крупных российских и зарубежных перевозчиков и промышленных предприятий благодаря высоким техническим и экономическим показателям. Использование 2ТЭ25КМ позволяет довести средний вес состава до 6,4 тыс. тонн, повысить эффективность эксплуатации инфраструктуры и сократить сроки доставки грузов.

Тепловозы отвечают самым строгим экологическим требованиям. Конструкция локомотива отличается доступностью основных узлов, благодаря которой удается сокращать издержки на ремонт и обслуживание.

ТМХ является единственным в России разработчиком и производителем электровозов и тепловозов всех существующих классов, различного назначения, мощности, рода тока. Разработка тягового подвижного состава осуществляется действующей в составе холдинга профильной организацией – «ТМХ Инжиниринг».