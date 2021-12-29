Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на площади Ленина установили инсталляцию в виде цифр 2022 с символом года. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В центре новогодней конструкции нарисовали тигренка. Он символизирует наступающий год.

Вечером инсталляция светится.

Подобное украшение с символом года сделали в 2017 году. С тех пор ее устанавливают из года в год на центральной площади.

Напомним, всего в Брянске установили больше 250 светящихся новогодних украшений.

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