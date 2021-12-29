Семье погибшей под брянскими Клинцами сотруднице почты окажут помощь. З0-летняя Ольга работала почтальоном.

- Она была замечательным человеком, - сказали пояснили 29 декабря в УФПС Брянской области. - Отличалась исключительным трудолюбием, честно и добросовестно более 5 лет проработала в почтовом отделении города Клинцы. Семье погибшего почтальона будет оказана необходимая помощь.

Напомним, в ДТП в Клинцовском районе погибли два водителя и пострадали три человека. Автоавария случилась около 17.30 во вторник, 28 декабря, на 10-м километре трассы Клинцы-Ущерпье-Красная Гора.

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