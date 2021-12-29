В Брянской области в 2022 году благоустроят 164 двора

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В 2022 году в Брянской области благоустроят 32 общественные территории и 164 двора. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

На реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» выделили 326 109,479 тысяч рублей.

С 26 апреля по 30 мая на электронной платформе прошло рейтинговое голосование, на котором выбирали адреса, которые преобразят в 2022 году. Свое мнение выразили 85 109 человек или 102,54% от планового задания.

До 2024 года в области планируют привести в порядок свыше одной тысячи придомовых территорий и отремонтировать 223 общественные площадки. В 2021 в эксплуатацию сдали 138 дворов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»