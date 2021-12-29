В Брянске во Дворце культуры БМЗ установили светодиодный экран

Фото: департамент культуры Брянской области.

Дворец культуры БМЗ Брянского областного методического центра «Народное творчество» получил светодиодный экран. Об этом сообщают в региональном департаменте культуры.

Объект установили недавно. С помощью светодиодного экрана можно показывать визуальные спецэффекты и видео.

Капитальный ремонт Дворца культуры БМЗ завершили. Теперь здесь удобные кресла в зрительном зале, современное световое и звуковое оборудование. А также создали все условия для посещения помещения маломобильными гражданами. Работы проводились в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»