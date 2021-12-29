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Общество29 декабря 2021 7:56

В Брянской области изменится расписание пригородных поездов на новогодние праздники

Электрички будут ходить по другому расписанию с 30 декабря по 9 января
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области на новогодние праздники изменится расписание пригородных поездов. Об этом сообщают в Службе корпоративных коммуникаций брянского региона МЖД. Электрички будут ходить по другому расписанию с 30 декабря по 9 января.

Изменения коснутся направлений: Брянск – Орел, Брянск – Рославль, Дятьково – Фаянсовая, Жуковка – Сещинская и Унеча – Новозыбков.

Расписание можно посмотреть на официальном сайте железнодорожников, на вокзалах и станциях.

Пассажирам напоминают, что поезда каждый день дезинфицируют, и просят носить маски во время поездки.