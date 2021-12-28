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Общество28 декабря 2021 15:35

В Брянске детям-сиротам вручили ключи он новых квартир

Благоустроенное жилье получили 22 человека
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске детям-сиротам вручили ключи он новых квартир. Церемония состоялась 28 декабря в Хрустальном зале Правительства Брянской области.

Вручал ключи 22 новоселам губернатор Александр Богомаз, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Сироты получили благоустроенные квартиры в микрорайоне на улице Флотской. Жилье им предоставили по государственной программе «Социальная и демографическая политика Брянской области».

Напомним, в 2021 году квартиры получили около 280 сирот.

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