Яйца. Об опасности выявления сальмонеллёза рассказывает специалист ФГБУ "Брянская МВЛ"

Фото: ФГБУ "Брянская МВЛ".

Сальмонеллез птиц — инфекционное бактериальное заболевание домашних и диких птиц многих видов, протекающее в виде септицемии с поражением желудочно-кишечного тракта и органов дыхания.

Основным источником инфекции является больная и переболевшая птица, выделяющая возбудителя во внешнюю среду, а также грызуны и человек. Об источниках, факторах риска заражения сальмонеллёзом, а также основных мерах профилактики заболевания рассказывает заведующая сектором молекулярной диагностики и вирусологии диагностической лаборатории ФГБУ «Брянская МВЛ» Ольга Ерохова.

— Как передаётся инфекция?

— Заражение птиц сальмонеллой происходит алиментарным, аэрогенным путем, а также в результате попадания частиц куриного помета, содержащих сальмонеллу, на скорлупу яиц. Сырые яйца всегда представляют большую опасность заражения сальмонеллезом.

— Как защититься от сальмонеллёза?

— Следует понимать, что носителем сальмонеллы являются куры-несушки, а не сами яйца. Таким образом, возбудитель инфекции находится только на скорлупе. Если скорлупа яйца не повреждена, то опасность заражения представляет контакт именно со скорлупой, а не с самим яйцом.

Поэтому перед приготовлением яйца нужно обязательно мыть тёплой водой с мылом. Не рекомендуется мыть яйца сразу после покупки, перед помещением в холодильник, так как можно разрушить защитную плёнку на скорлупе, кутикулу. А без защитного слоя микроорганизмы могут проникнуть в содержимое яйца.

Но мытьё не поможет, если инфицированным окажется само яйцо, а не только скорлупа. Это возможно при повреждениях скорлупы, порой даже незаметных. Однако при термической обработке сальмонелла погибает. Это возможно при условии, что яйцо будет сварено вкрутую или омлет будет обжарен с двух сторон. Яйцо всмятку или глазунья несет такую же опасность, как и сырое яйцо, если оно изначально инфицировано сальмонеллой.

— Как проверить яйца на наличие инфекции?

— Обнаружить сальмонеллу в яйце можно только в лабораторных условиях. В нашем учреждении применяется бактериологический и молекулярно – биологический методы диагностики возбудителя сальмонеллеза в биологическом материале, яйцах, продуктах питания, кормах животного и растительного происхождения.

На текущий период с начала года проведено более 200 исследований биологического материала на сальмонеллез, случаев выявления заболевания не установлено.