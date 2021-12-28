В небе над Брянском заметили солнечное гало

Фото: vk.com.

В небе над Брянском 28 декабря горожане заметили солнечное гало. Фото зимней радуги тут же облетело соцсети.

Кольцо, светящееся вокруг солнца горожане могли видеть из разных концов Брянска.

Гало можно наблюдать при ярком солнце, морозе и высокой влажности.

Кстати, для Брянска гало не редкость. Брянцы наблюдают его ежегодно. Считают, что после его появления следует ожидать потепления в ближайшие дни.

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