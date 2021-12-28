В брянской Белой Березке требуют установить дорожные знаки

Жители брянского поселка Белая Березка пожаловались в прокуратуру на отсутствие дорожных знаков на дороге. Надзорное ведомство устроило проверку.

- Установили, что на отдельных участках улично-дорожной системы не установлены дорожные знаки, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Вместе с тем, их отсутствие создает угрозу безопасности участникам дорожного движения.

Прокуратура внесла представление главе администрации, но нарушения полностью не устранили.

После чего надзорное ведомство направило в суд 35 исков с требованием признать незаконным бездействие администрации Трубчевского района и обязать установить дорожных знаков на отдельных участках улично-дорожной системы в Белой Березке. Иски находятся на рассмотрении.

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