Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 декабря 2021 14:05

В брянской Белой Березке требуют установить дорожные знаки

Прокуратура направила 35 исков в суд
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Жители брянского поселка Белая Березка пожаловались в прокуратуру на отсутствие дорожных знаков на дороге. Надзорное ведомство устроило проверку.

- Установили, что на отдельных участках улично-дорожной системы не установлены дорожные знаки, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Вместе с тем, их отсутствие создает угрозу безопасности участникам дорожного движения.

Прокуратура внесла представление главе администрации, но нарушения полностью не устранили.

После чего надзорное ведомство направило в суд 35 исков с требованием признать незаконным бездействие администрации Трубчевского района и обязать установить дорожных знаков на отдельных участках улично-дорожной системы в Белой Березке. Иски находятся на рассмотрении.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»