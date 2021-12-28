Остановить нарушителей

Фото: АО "Чистая планета".

«Чистая планета» продолжает охоту на «серых» перевозчиков отходов, которые загрязняют брянскую природу.

- Служба экологической безопасности регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области ежедневно проводит рейды с целью предотвращения нарушений природоохранного законодательства. Но, к сожалению, некоторые водители грузовых автомобилей и грейферов продолжают зарабатывать на незаконном вывозе отходов и загрязнении природы. Так, мы сняли на видео, как грейфер вывез из Бежицкого района около 20 кубических метров строительных отходов и выгрузил их в районе песчаного карьера, расположенного за переулком Банным. Этот «серый» перевозчик отходов уже привлекался в этом году к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства, но по-прежнему продолжает этим заниматься. Теперь его ждет очередной штраф, - рассказал начальник отдела экологической безопасности регионального оператора АО «Чистая планета» Дмитрий Телешов.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области напоминает о том, что за нарушение природоохранного законодательства - за выбрасывание мусора в лесу, на обочинах дорог и вне контейнерных площадок - предусмотрены штрафы. А вскоре, с введением новых статей в КоАП, планируют не только наказывать рублем нарушителей, но и конфисковать у них транспортные средства.