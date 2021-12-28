В Брянскую область завезли 500 доз вакцины «Спутник Лайт». Об этом 28 декабря сообщили в региональном оперативном штабе.

Препарат направят во все пункты вакцинации региона и распределят между медицинскими учреждениями по заявкам.

- Бесплатная вакцинация в ежедневном режиме осуществляется в медицинских учреждениях области, а также в мобильных прививочных пунктах и торговых центраx, - напоминают в оперативном штабе.

По итогам заседания оперативного штаба на 24 декабря, в области привились 53,3% взрослого населения. Первичную вакцинацию прошли 511192 человека, повторную — 80782 жителя региона. Ежесуточно вакцинируется до 3 тысяч человек: примерно 50% — первично и столько же — повторно.

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