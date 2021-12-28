Брянец металлической трубой убил приятеля

Житель брянского Карачева убил приятеля металлической трубой. Мужчину будут судить по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили,25 мая мужчина был у себя дома. После распития спиртного со своим знакомым он ударил его сзади трубой по шее. Удар причинил тяжкий вред здоровью. Из-за чего у потерпевшего произошла парализация конечностей. Приблизительно через месяц он умер в больнице.

Во время следствия осужденный отрицал факт совершения преступления, объясняя что ничего не помнит.

- Суд приговорил виновного к девяти годам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

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