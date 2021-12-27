В ФГБУ «Брянская МВЛ» состоялось обучение по теме: «Физико-химические исследования пищевых продуктов и кормов»

Фото: ФГБУ "Брянская МВЛ".

С 20 по 24 декабря текущего года на базе учебного центра учреждения состоялось обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации.

Специалисты предприятия ООО «Брянский бройлер», которое является подразделением ООО «АПХ «МИРАТОРГ», одной из крупнейших компаний российского агропромышленного комплекса, освоили курс по теме: «Физико-химические исследования пищевых продуктов и кормов».

В ходе лекционных и практических занятий специалистами учреждения был освещен ряд вопросов, среди которых:

расчет концентрации растворов;

методы определения массовой доли жира и белка в мясе и мясопродуктах;

методы определения массовой доли влаги;

методы определения массовой доли фосфора и поваренной соли.

Особое внимание было уделено обсуждению дополнительных методик по определению таких расчетных показателей в пищевой продукции, как энергетическая ценность и массовая доля углеводов.

Обучение в области физико-химических исследований пищевых продуктов и кормов входит в число наиболее популярных среди специалистов производственных лабораторий сельскохозяйственных предприятий, областных и зональных государственных ветеринарных лабораторий нашей страны. Нередко разработка программ курсов повышения квалификации осуществляется сотрудниками ФГБУ «Брянская МВЛ» на основании заявок от клиентов. Ведь главное, чтобы программа обучения была актуальна и востребована.

По завершении курсов повышения квалификации и после итоговой аттестации обучающиеся получили удостоверения установленного образца.