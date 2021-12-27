В Брянске в маршрутке №34 проезд подорожал до 25 рублей

В Брянске с 27 декабря проезд на маршрутке №34 стоит 25 рублей. Об этом «КП-Брянск» сообщил читатель. Раньше на маршрутном такси можно было проехать за 20 рублей.

В социальных сетях вспомнили, что последний раз коммерческие перевозчики повышали цену за проезд в 2017 году. Именно тогда, с 1 января, пассажиры стали платить 20 рублей вместо 18.

Кстати, с 11 января увеличат стоимость проезда в муниципальных автобусах. При наличной оплате пассажирам придется заплатить 25 рублей, при безналичной - 22.

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