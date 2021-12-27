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Общество27 декабря 2021 12:23

В Брянске в сквере карла Маркса появились два белых медведя

27 декабря композицию подключат
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в сквере Карла Маркса установили новогоднюю инсталляцию – два белых медведя у избушки деда Мороза. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Праздничную композицию поставили рядом с телефоном. Сняв трубку. Можно услышать голос главного новогоднего кудесника.

В темное время фигуры медведей будут подсвечиваться, а крышу самой избушки украсят гирляндой.

Как сообщили в администрации Советского района, инсталляцию подключат 27 декабря. Так что уже вечером можно будет сфотографироваться

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