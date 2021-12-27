Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Брянца на 22 года отправили в колонию за изнасилование и убийство 18-летней девушки. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием и судом установили, что 36-летний житель деревни Кожемяки с 20 на 21 ноября 2020 года находился пьяным в гараже на территории его домовладения по улице Мира. Чтобы подавить сопротивление он бил свою 18-летнюю знакомую, местную жительницу, по голове, телу, ногам и рукам. После этого изнасиловал ее.

От ударов и насилия девушка умерла в больнице, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь.

- Суд приговорил виновного к 22 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, - говорят в правоохранительном ведомстве. - Приговор суда в законную силу не вступил.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»